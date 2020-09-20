ظريف: على ترامب تغيير نهجه قبل أن تتحول أميركا إلى أضحوكة للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أشار في تغريده التي نشرها مساء اليوم الأحد إلى تهديدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للدول التي تتجاهل عودة حظر مجلس الأمن ضد إيران، قائلا: "العالم يقول لا لإعادة فرض حظر مجلس الأمن الدولي ، لكن السيد القائل "إننا كذبنا، إننا زورنا، إننا سرقنا "(كناية عن بومبيو) يهدد بالعقاب أولئك الذين يرفضون العيش في عالمه (عالم بومبيو) الموازي".

وكتب ظريف: على ترامب أن يغير مساره قبل أن يبدل بومبيو شعاره الدعائي (نعيد العظمة إلى أمريكا) إلى مدعاة ضحك للعالم أکثر من هذا.

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