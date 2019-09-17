بدء الإنتخابات البرلمانية في الأراضي المحتلة الفلسطينية

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المصادر الفلسطينية أن إنتخابات الكنيست تتم في ظل تدابير أمنيةِ شديدة.
وهذا وسوف تكشف الإنتخابات بأن نتنياهو سيستمهر عهده ام لا.
وصرح مصدر مطلع ان نتائج الإنتخابات سوف تعلن يوم الأربعاء القادم. /انتهى/
بدأت الإنتخابات البرلمانية في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل تدابير أمنية شديدة.
وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المصادر الفلسطينية أن إنتخابات الكنيست تتم في ظل تدابير أمنيةِ شديدة.
وهذا وسوف تكشف الإنتخابات بأن نتنياهو سيستمهر عهده ام لا.
وصرح مصدر مطلع ان نتائج الإنتخابات سوف تعلن يوم الأربعاء القادم. /انتهى/
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