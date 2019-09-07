ارمينيا: روحاني سيشارك بقمة الاتحاد الاوراسي في يريفان

أعلن ذلك وزير خارجية ارمينيا زوهراب مناساكانيان وقال في تصريح ادلى به لموقع "لراغير .اي .ام": ان رؤساء الدول الاعضاء وسائر دول التعاون مع الاتحاد الاوراسي ومنها ايران وسنغافورة ستشارك في الاجتماع الذي سيعقد يوم 2 تشرين الاول/اكتوبر القادم.

وحول توقعاته من زيارة الرئيس الايراني الى يريفان قال، ان لنا مع ايران جدول اعمال واسع النطاق حيث نتابع البحث عن اطر واساليب التعاون المؤثر في مجال الامن الاقليمي وتطوير البنية التحتية وتنويع الطاقة وسائر المجالات كي نصل الى النتائج الايجابية اللازمة التي تخدم مصلحة بلدينا.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها جيدة وودية على الدوام واضاف، ان عضوية ارمينيا في الاتحاد الاوراسي توفر كذلك امكانيات لنا في التعاون مع ايران وكذلك مع مصر وسنغافورة.