زيادة عدد مصابي مسيرات العودة الأخيرة إلى 76 شخصاً

وافادت وكالة مهر للانباء، نقلاً عن "العهد"، أن عدد المصابين في مسيرات العودة الأمس، وصل إلى 76 شخصاً.
وصرح التقرير عن استشهاد شخصين اخرين، واختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه جيش الإحتلال تجاه المدنيين العزل./انتهى/
اعلنت وسائل الإعلام عن زيادة عدد الجرحى الفسطينيين في غزة إلى 76 شخصاً، ضمن فعاليات مسيرات العودة يوم أمس الجمعة.
وافادت وكالة مهر للانباء، نقلاً عن "العهد"، أن عدد المصابين في مسيرات العودة الأمس، وصل إلى 76 شخصاً.
وصرح التقرير عن استشهاد شخصين اخرين، واختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه جيش الإحتلال تجاه المدنيين العزل./انتهى/
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