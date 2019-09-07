زيادة عدد مصابي مسيرات العودة الأخيرة إلى 76 شخصاً

وافادت وكالة مهر للانباء، نقلاً عن "العهد"، أن عدد المصابين في مسيرات العودة الأمس، وصل إلى 76 شخصاً.

وصرح التقرير عن استشهاد شخصين اخرين، واختناق عشرات الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع الذي يستخدمه جيش الإحتلال تجاه المدنيين العزل./انتهى/