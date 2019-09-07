الرد الصاعق لحزب الله فرض مرحلة جديدة على أرض الواقع

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن النشرة، ان مساعد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ "نعيم قاسم" قال إن موقع حزب الله المجاور للكيان الصهيوني الغاصب، جلب انظار العالم إلى لبنان، وسعى الجميع وكلمنا الجميع على ان لا نواجه الكيان الصهيوني وأن نسكت على إعتداءاته، ولكننا نقول لهم: إن وظيفتنا تحتم علينا عدم السماح للكيان الصهيوني بان يتعدا على سيادتنا وكرامتنا.

واضاف، كرامتنا تحتم علينا أن نبقى مستقلين في قراراتنا، وان إعتداءات الكيان الصهيوني تأتي بدعم دولي، وجميع المحاولات الدولية لم تثنينا عن الرد الكاسح، هناك دعم شعبي للمقاومة، والرد الصاعق فرض معادلات إشتباك جديدة.

وتابع، لبنان قوى بجيشه ومقاومته وشعبه. /انتهى/