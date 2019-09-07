شمخاني: سياسة الضغط الأمريكية هٌزمت أمام استراتيجية المقاومة الفعالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني أشار إلى السياسات الأمريكية والارهاب الاقتصادي الممارس على ايران وأكد ان سياسة الضغط الأمريكية ستهزم أمام استراتيجية المقاومة الفعالة.

كما أشار شمخاني خلال لقائه بـ "الهيئة الرئاسية لكتلة مواجهة الحظر" في مجلس الشورى الاسلامي إلى أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى التي تم متابعتها بناء على فرضيات واهية بغية انهيار الاقتصاد الايراني، وأكد "، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الشديدة، فإن الشعب الإيراني المقاوم، نتيجة وعيه وبصيرته ويقظته، لم يهزم امام هذه الحرب وجعل العدو ييأس من تحقيق غاياته".

ورحب شمخاني بمبادرة "كتلة مواجهة الحظر" حول إنشاء نادي للدول التي تتعرض للحظر والمشاركة النشطة في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، قائلا، ان المقاومة تنجح عندما يرافقها توجه نشط وتحرك مستمر، وهذا الاجراء يمكن اعتباره خطوة فعالة في استمرار استراتيجية المقاومة النشطة.

وأوضح ان العدو نظراً إلى التجارب السابقة أدرك حقيقة أن الجمهورية الإسلامية بلغت مرحلة من الوعي والقدرة الكبيرة في مواجهة التهديدات، لذلك يحاول من خلال خلق أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية وهامشية، خفض تركيز قوى البلاد على قضية مواجهة التهديدات الى الحد الأدنى.