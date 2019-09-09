أول تعليق إسرائيلي على إسقاط مسيرته جنوب لبنان

و قال المتحدث بإسم جيش الإحتلال: أن "سقوط ​طائرة​ مسيّرة صغيرة أمس كانت بمهمة عادية في ​لبنان​"، مشددا على أن "لا خطر من تسرب معلومات من الطائرة المسيّرة التي أسقطت".

وكان "​حزب الله​" أعلن فجرا في بيان ـأن "مجاهدي ​المقاومة​ الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة ل​طائرة​ إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه ​بلدة رامية​ الجنوبية، حيث تم إسقاط الطائرة المسيّرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

يذكر بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلن عقب اعتداء طائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية بأن المقاومة ستفعل كل ما في وسعها للتصدي للطائرات المسيرة التابعة للإحتلال الإسرائيلي.