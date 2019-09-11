شمخاني: رؤية ايران لا تتاثر بالتغييرات داخل الادارة الاميركية

وفي مقال له تعليقا على إقالة مستشار الامن القومي الاميركي، جون بولتون، كتب الادميرال علي شمخاني: ان العداء التاريخي المتجذر للادارة الاميركية ضد الشعب الايراني، هو أعمق من أدوار عدد من المسؤولين الرسميين.. إن مجيء المسؤولين وذهابهم وتواجدهم في مختلف المناصب في البيت الابيض، لن يغير في إدراك الجمهورية الاسلامية إزاء جذور اجراءات وسياسات الولايات المتحدة وطبيعتها، مثلما اعتمدت إدارتا اوباما وترامب، المختلفتين ظاهريا، نفس سياسة فرض الحظر على الشعب الايراني.