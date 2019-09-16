مهام جديدة لصواريخ الحرس الثوري بمدى 2000 كلم

وكالة مهر للأنباء: في أعقاب تدمير الطائرة الأمريكية بدون طيار بواسطة صاروخ متطور ومتطور من نظام يحمل نفس الاسم ، كانت منطقة الخليج الفارسي جاهزة لاستجابة أمريكية محتملة رداً على الإجراءات الدفاعية والقانونية الإيرانية ، بسبب تقييمها النهائي لنطاق الرد الإيراني. أخيرًا ، تخلى رئيس الولايات المتحدة عن هذا الإجراء.

وقال قائد القوات الجوفضاء العميد حاجي زاده مؤخراً في مقابلة إن الساعات الحساسة والصواريخ الإيرانية مستعدة لتدمير القواعد الأمريكية في قطر والإمارات العربية المتحدة وسفينة أمريكية مقرها في بحر عمان ، والتي يمكن أن تدمر أي هدف عائم.

كان التأكيد على القدرة على الوصول إلى الهدف البحري الذي يبلغ طوله 2000 ميل نقطة مهمة للغاية أشار إليها قائد القوات الجوية.

لهذا السبب ، في التقرير التالي ، نقوم بمراجعة قدرات هذه الصواريخ ومدى تأثيره على المعادلات الاقليمية في المستقبل.

خلال الحرب الباردة ، كان الاتحاد السوفيتي السابق يفكر في استخدام الصواريخ الباليستية ضد الأهداف البحرية ، ولكن بسبب تحدي هذه الأنظمة ، أوقف تطويرها. كان السبب وراء النهج السوفيتي تجاه مثل هذا النظام هو قوة بحرية الولايات المتحدة كقوة عظمى منافسة.

منذ حوالي عشرين عامًا ، كان الصينيون ، الذين استلزم تمكينهم المتزايد موازنة القوات العسكرية في البحار الشرقية ، يسعون بنشاط لإحياء هذه الفكرة ونجحوا في تطوير الصاروخ الباليستي القائم على DF. 21 "، وآخرها نموذج D. وهكذا ، على الرغم من المعلومات المتوفرة ، على الرغم من أن فكرة استخدام صاروخ باليستي في العمليات المضادة للسفن في إيران قد صيغت محليًا ، إلا أن الصين كانت أول دولة تمتلك مثل هذا الصاروخ المضاد للسفن.

صاروخ الخليج الفارسي كأول قاذفة صواريخ باليستية إيرانية مضادة للسفن لأول مرة في 18 فبراير 2010 وفي عام 2010 بعد الانتهاء من العمل البحثي في وزارة الدفاع ، كخيار غازي مضاد للسفن. قدمه القائد الأعلى.

صورت لقطات من الصاروخ ضرب الهدف البحري على نطاق واسع في وسائل الإعلام. تم تنفيذ فكرة الصاروخ وعمله الأولي من قبل مركز أبحاث القذائف التابع للحرس الثوري الإيراني تحت مسؤولية الشهيد حسن طهراني مقدم وتم تطويره وإنتاجه على نطاق واسع بمساعدة من وزارة الدفاع.

وفقا لقائد سلاح الجو: "عندما سقط الصاروخ على أقل من 30 مترًا في الاختبار الثاني ، كان يعتقد في البداية أنه حقق نجاحًا كبيرًا عندما وصل التقرير إلى مكتب المرشد الأعلى الذي قالوا إنه دقيق. لقد وصلت إلى 30 متراً ، هذا شيء عظيم ، لكن هدفي هو رفع دقة الصاروخ إلى أقل من 10 إلى 15 متراً. "بعد أقل من ستة أشهر ، حقق خبراؤنا دقة 8.5 متر".

تحتوي بدائل Fatih-110 المختلفة على شحنة متفجرة شديدة التحمل تصل إلى 450 ، تزن 650 كجم في العينة البحرية لصاروخ الخليج الفارسي. تبلغ سرعة فتح - 110 من الأرض إلى الأرض 1.5 كم / ثانية وفي العينة البحرية تبلغ السرعة حوالي 1 كم / ثانية. يبلغ طول الخليج الفارسي حوالي 9 أمتار وتبلغ كتلته حوالي 3500 كجم.

يوفر تطوير منتجات الصواريخ التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر والقدرة على تدمير الصواريخ البحرية قدرة لا مثيل لها على تدمير سفن العدو بعيدة المدى إلا من خلال اجتياز عقبات علمية وتكنولوجية حاسمة تتيح التعرف المبكر على الأهداف في نطاقات مختلفة بطرق متنوعة. ربما ، الدقة في الكشف عن الأهداف في المواقف المختلفة بواسطة الباحث عن الصواريخ ، تثبيت الصورة أو مستشعر الرادار ، الدقة العالية جداً لمقاييس التسارع والمعالجات ، متانة هذه المجموعات ضد تسارع الصواريخ العالي والاهتزاز في مراحل طيران مختلفة ، سرعة استجابة عالية و أنظمة التوجيه والتحكم عالية الدقة للغاية في المرحلة النهائية الصغيرة.



يُعد صاروخ خرمشهر ، الذي تم إطلاقه في 31 سبتمبر 2016 ، أحدث منتج طويل المدى لإطلاق الصواريخ البالستية في البلاد. كان إطلاق الصاروخ انعكاسًا كبيرًا بين محللي الصواريخ حول العالم ، وقد تم الإعلان عن معلومات جديدة في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عشرية الفجر من العام الماضي.



ونتيجة لذلك ، قامت القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ، ولا سيما الحرس الثوري الإيراني ، بصاروخ مضاد للسفن يبلغ مداها 2000 كيلومتر ، بنشر نحو 2000 كيلومتر إضافي لنشر أساطيل العدو لشن هجوم محتمل على إيران.

هذا يعني المزيد من الفرص لاكتشاف واعتراض طائرات وصواريخ العدو واغتنام الفرصة للقيام بعمليات مفاجئة. نتيجة لذلك ، كانت شفرة حلاقة حامل الطائرات الأمريكية ضد بلدنا ، إذا كانت فائزة ، أبطأ من ذي قبل بالإعلان عن عمليات الصواريخ طويلة المدى المضادة للسفن./انتهى/

