روحاني: إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن أمن الممرات المائية الإقليمية

وجاءت تصريحات روحاني خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين على هامش القمة الثلاثية لإيران وروسيا وتركيا في انقرة حيث بحث الجانبان مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية .

وعقب اللقاء ، حضر الرئيسان التركي والايراني في اجتماع الوفدين رفيعي المستوى للبلدين ، ناقشا خلاله سير العلاقات والتعاون الثنائي وسبل تنفيذ اتفاقيات طهران وأنقرة.

واشاد روحاني خلال الاجتماع ، بحسن ضيافة تركيا حكومة وشعبا للقمة الثلاثية حول سوريا معربا عن أمله في ان تكون الزيارة مدعاة خير لشعبي البلدين والمنطقة ولاسيما فيما يتعلق بمصالح الشعب السوري.

وأضاف روحاني لحسن الحظ ، ان العلاقات بين إيران وتركيا ودية وأخوية على الدوام، وان حكومتي وشعبي البلدين يقفان الى جانب بعضهما البعض في الظروف المختلة .

وأشاد الرئيس روحاني بموقف الحكومة التركية الواضح من الحظر الاميركي المجحف ضد إيران وقال ان إيران وتركيا ستواصلان علاقاتهما الاقتصادية الشاملة رغم الصعوبات.

وإشار روحاني إلى التعاون بين البلدين واكد ان توسيع التعاون التجاري بين الجانبين باستخدام العملة الوطنية من شانه النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرة واضاف إن إيران ترحب بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص التركي في تنفيذ المشاريع المشتركة.

وأكد الرئيس الايراني أن إيران وتركيا لديهما تطابق في وجهات النظر على صعيد مكافحة الارهاب وقال ، لحسن الحظ ، انه تم إحراز تقدم جيد على صعيد تنمية وتوسيع التعاون الدفاعي بين البلدين كما ان هناك ارضيات مناسبة لتطوير التعاون ونقل التجارب والخبرات.