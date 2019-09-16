أردوغان: تركيا وايران حكومة وشعبا تقفان الى جانب بعضهما البعض في الايام العصيبة

واشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه في انقرة نظيره الايراني حسن روحاني والوفد المرافق له على هامش القمة الثلاثية للدول الضامنة للسلام في سوريا، إلى العلاقات الودية والأخوية والمتنامية بين إيران وتركيا وقال أننا مصممون على مواصلة الخطوات الكبيرة التي اتخذت في العلاقات بين البلدين وتطويرها .

وأضاف الرئيس التركي أن التعاون التجاري بين البلدين باستخدام العملات الوطنية سجل نموا ملحوظا وان هذا النهج سيستمر.

وأشار أردوغان إلى أن الحظر الأمريكي ضد إيران غير بناء ، وقال ان الحكومة التركية ترى أن الحفاظ على الاتفاق النووي هو رمز مهم لنجاح الحوار والدبلوماسية.

وتابع الرئيس التركي: ان تركيا وايران حكومة وشعبا وقفتا الى جانب بعضهما البعض في الايام العصيبة وستواصلان هذا النهج .

وقال اردوغان اننا نأمل بان يثمر التعاون الثلاثي التركي الايراني الروسي في إطار عملية استانه عن نتائج متميزة لارساء دعائم الاستقرار والأمن في سوريا والمنطقة ، وأن تسهم اتفاقيات الدول الثلاث في منع المأساة الإنسانية في مختلف المناطق معربا عن امله في ان تقود قمة اليوم واكمال اتفاقات القمة السابقة في سوتسي الى استتباب الاستقرار والامن في المنطقة ولاسيما ادلب على وجه السرعة .

وقال أردوغان إن التعاون المشترك بين إيران وتركيا يجري بشكل جيد لايجاد احياء صناعية مشتركة في المناطق الحدودية ، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تنمية ورفاهية سكان المنطقة وأضاف انه وكما كنا الى جانب العراق حكومة وشعبا في محاربة داعش والارهاب ، يتعين علينا أن نساعد الشعب العراقي والحكومة العراقية في مرحلة إعادة الإعمار ايضا./انتهى/