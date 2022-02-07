الرئيس الايراني يتمنى لنظيره التركي دوام الصحة والسلامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية، اية الله سيد ابراهيم رئيسي، اكد خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين ، على تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران وانقرة.

واعرب اية الله رئيسي في هذا الاتصال عن امله بالسلامة لرئيس جمهورية تركيا؛ منوها الى اهمية العلاقات الاقتصادية وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين طهران وانقرة.

ومن جهته، اثنى اردوغان على مشاعر المحبة التي تلقاها من نظيره الايراني؛ مؤكدا على استعداد انقرة لتعزيز العلاقات مع طهران اكثر فاكثر، كما اشاد بالاجراءات الهادفة الى استمرار صادرات الغاز الايراني الى تركيا./انتهى/