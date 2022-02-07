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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٥٢ م

عقب اصابته بفيروس كورونا؛

الرئيس الايراني يتمنى لنظيره التركي دوام الصحة والسلامة

الرئيس الايراني يتمنى لنظيره التركي دوام الصحة والسلامة

اعرب الرئيس الايراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي اليوم الاثنين عن أمله بالصحة والسلامة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان وذلك عقب اصابته وزوجته بمتحور كورونا اوميكرون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية، اية الله سيد ابراهيم رئيسي، اكد خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الاثنين ، على تنمية العلاقات الاقتصادية بين طهران وانقرة.

واعرب اية الله رئيسي في هذا الاتصال عن امله بالسلامة لرئيس جمهورية تركيا؛ منوها الى اهمية العلاقات الاقتصادية وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين طهران وانقرة.

ومن جهته، اثنى اردوغان على مشاعر المحبة التي تلقاها من نظيره الايراني؛ مؤكدا على استعداد انقرة لتعزيز العلاقات مع طهران اكثر فاكثر، كما اشاد بالاجراءات الهادفة الى استمرار صادرات الغاز الايراني الى تركيا./انتهى/

رمز الخبر 1921758
https://ar.mehrnews.com/news/1921758/

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