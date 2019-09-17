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١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠

هجمات بالطيران السعودي تستهدف مناطق في "عسير"

هجمات بالطيران السعودي تستهدف مناطق في "عسير"

استهدفت الطائرات الحربية التابعة للنظام السعودي نقاطا في منطقة عسير.

وافادت وكالة مهرر للأنباء نقلا عن قناة المسيرة، أن الطائرات الحربية التابعة للنظام السعودي تستمر باستهدافها مناطق للمدنيين العزل.

حيث ادعى الإعلام العربي أن الطائرات شنت غاراتها على مناطق للقوات العسكرية في منطقة "عسير"./انتهى/

رمز الخبر 1897908

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