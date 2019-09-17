هجمات بالطيران السعودي تستهدف مناطق في "عسير"

وافادت وكالة مهرر للأنباء نقلا عن قناة المسيرة، أن الطائرات الحربية التابعة للنظام السعودي تستمر باستهدافها مناطق للمدنيين العزل.

حيث ادعى الإعلام العربي أن الطائرات شنت غاراتها على مناطق للقوات العسكرية في منطقة "عسير"./انتهى/