  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٢:٤٣ م

اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لبحث تطورات المنطقة

اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لبحث تطورات المنطقة

يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعاً لبحث آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها التوترات والأحداث العسكرية في منطقة الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن «آر تي»، بأن وزراء الخارجية العرب من المقرر أن يجتمعوا يوم الاثنين المقبل في القاهرة، في إطار الدورة الـ166 لاجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب التقرير، سيناقش الاجتماع تطورات المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات التي تواجه الدول العربية، والتحديات الأمنية.

كما يتناول الاجتماع تطورات منطقة الخليج الفارسي والأحداث العسكرية، إلى جانب أوضاع مضيق هرمز والأزمات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان.

وتتولى تونس رئاسة هذه الدورة من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

رمز الخبر 1973565
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات