اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لبحث تطورات المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن «آر تي»، بأن وزراء الخارجية العرب من المقرر أن يجتمعوا يوم الاثنين المقبل في القاهرة، في إطار الدورة الـ166 لاجتماعات جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب التقرير، سيناقش الاجتماع تطورات المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات التي تواجه الدول العربية، والتحديات الأمنية.

كما يتناول الاجتماع تطورات منطقة الخليج الفارسي والأحداث العسكرية، إلى جانب أوضاع مضيق هرمز والأزمات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان.

وتتولى تونس رئاسة هذه الدورة من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.