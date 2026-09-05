الحرس الثوري في اصفهان ينفي هجومًا على المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت إدارة العلاقات العامة والدعاية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في محافظة أصفهان بيانًا جاء فيه: إن الأخبار المتداولة في الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي حول هجوم شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المراكز والمنشآت النووية في محافظة أصفهان عارية عن الصحة تمامًا، ولم يقع أي هجوم من هذا القبيل.

نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد انتشار بعض الأخبار والمحتوى الكاذب على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن هجوم العدو الصهيوني الأمريكي على المراكز والمنشآت النووية في محافظة أصفهان، نُعلم أهل المحافظة الكرام:

هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا، ولم يُزعم فيه وقوع أي هجوم من قِبل الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة على المنشآت النووية في أصفهان.

إن نشر مثل هذا المحتوى في ظل هذه الظروف الحساسة يُعد مثالًا على مساعي التيارات المعادية لإثارة الفتنة، وزعزعة الرأي العام، وزعزعة استقرار الناس، وذلك باستغلال قوة شبكات التواصل الاجتماعي وإعادة نشر الأخبار دون مصدر موثوق.

تنفي إدارة العلاقات العامة والإعلام التابعة لهيئة الخدمة النبوية (صلى الله عليه وسلم) في محافظة أصفهان، نفياً قاطعاً هذه الشائعة، وتناشد عموم الجمهور الكريم تلقي الأخبار والمعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والحوادث المحتملة من الجهات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة فقط، والامتناع عن إعادة نشر المواد غير الموثقة والصور القديمة والأخبار من مصادر مجهولة.

ومن البديهي أن أمن وسلامة المواطنين هما خط أحمر في أمن البلاد، وأن الجهات المسؤولة تراقب التطورات والتحركات المحتملة بكل يقظة ووعي.

ويُتوقع من أهالي محافظة أصفهان الكرام، الواعين والمثقفين، الحفاظ على السلام واليقظة الإعلامية، وعدم السماح للشائعات والأخبار الكاذبة بإثارة القلق والتوتر في المجتمع.

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