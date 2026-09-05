الادميرال سياري: حرب اليوم هي حرب الإرادات

وافادت وكالة مهر للأنباء، أشار اللواء البحري حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب المنسق في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، خلال مؤتمر كبار مجندي الجيش الذي عُقد بحضور مجموعة من القادة والمسؤولين في مقر قيادة الجيش، إلى أهمية استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة، قائلاً: إن أهم أصول أي منظمة هي مواردها البشرية، لأن الأفراد ذوي الكفاءات العالية هم أساس نمو المنظمات.

وأضاف أن أهم عنصر في تحسين القدرة القتالية للجيش هو أيضًا الموارد البشرية، قائلاً: إن الكفاءات البشرية النزيهة والمخلصة هي التي تقودنا إلى تحقيق أهدافنا. لقد حظينا بكفاءات عالية حتى اليوم. هؤلاء هم الذين تصدوا للعدو المدجج بالسلاح خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، وتمكن الجيش من الصمود رغم العقوبات، وإنجاز مهمته الأساسية المتمثلة في حماية وحدة الأراضي والثورة الإسلامية، بتوفير الإمكانيات اللازمة.

وأكد الادميرال سياري على أهمية توظيف الكفاءات البشرية المتميزة في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "إن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو استقطاب الكفاءات، أي القدرة على تحديد واستقطاب أصحاب المعرفة والخبرة. وفي هذا السياق، يُعدّ استقطاب المواهب أمراً بالغ الأهمية، إذ يزودنا بالكفاءات البشرية التي نطمح إليها".

ثم أضاف الادميرال سياري أن فشل العدو في تحقيق أهدافه هو نجاح لإيران الإسلامية، موضحاً أن انتصاراتنا في الحروب الأخيرة تعود إلى عجز العدو عن بلوغ غاياته المنشودة. وقد تكرر الأمر نفسه خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني. في ذلك الوقت، أعلن العدو أنه سيحتل خرمشهر في يوم واحد ويصل إلى ميدان آزادي في طهران خلال سبعة أيام، لكنه حوصر في خرمشهر لمدة 34 يومًا؛ وهذا يعني فشل جميع استراتيجيات العدو.

وأضاف، مشيرًا إلى أن حرب اليوم هي حرب إرادات وتحمل مشاق، وأننا حققنا نجاحًا باهرًا في هذا الصدد: يجب أن نفخر بأنفسنا ونعلم أن هناك من يقف أمامنا اليوم يمتلك كل المعدات والتقنيات في العالم. يجب أن نرفع رؤوسنا عاليًا لأننا نقف في وجه عدو كهذا.

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