"قيس سعيد": الأمة في حالة حرب مع العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في انتخابات الرئاسة بحصوله على نحو 19% من الأصوات. فمن يكون سعيد المرشح المستقل الذي سيتنافس في الدورة الثانية للوصول إلى قصر قرطاج؟

وفاجأ أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد بتقدمه في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، مرشحي الأحزاب الكبرى في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وحتى وقت قريب لم يكن سعيد واردا في حسابات أحزاب الائتلاف الحاكم كمنافس جدي في السباق الرئاسي أمام منافسين من العيار الثقيل مثل مرشح حزب حركة النهضة الاسلامية عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ولكن سعيد الذي يبلغ من العمر 61 عاماً، الذي تقدم إلى السباق الرئاسي بعد جمعه لتزكيات شعبية، حقق قفزات مذهلة في استطلاعات رأي خلال الفترة الانتخابية ووجه يوم الاقتراع الضربة القاضية لمنافسيه. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية./انتهى/