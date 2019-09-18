  1. الإقتصاد
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٤:٥٢

همتي: إجراءات واشنطن الأخيرة ساعدت طهران على حذف الدولار من المعاملات المصرفية

همتي: إجراءات واشنطن الأخيرة ساعدت طهران على حذف الدولار من المعاملات المصرفية

أكد محافظ البنك المركزي الایراني عبد الناصر همتي، أن محاولات الحكومة الاميركية لفرض اجراءات حظر متعددة على طهران ساعدت بحذف الدولار من تعاملات البنوك الايرانية.

وأوضح همتي في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن المفاوضات الاخيرة مع روسيا وتركيا، تمحورت حول التعامل البيني بمعزل عن جميعة الاتصالات المالية بين البنوك "سويفت" والدولار الاميركي، حيث يتم التبادل عبر العملات الوطنية.

وأشار الى أنه في المباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (في أنقرة)، تم التطرق لموضوع انضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي، والاقدام على تنفيذ الاجراءات المصرفية عبر هذا نظام مع الدول  الاعضاء بالاتحاد (روسيا- روسيا البيضاء - كازاخستان -أرمينيا –قرغيزستان)، مؤكدا أن الرئيس بوتين أيد ذلك.

وبيّن همتي أن العلاقات المصرفية في المنطقة تشهد أوضاعا جديدة، بحيث يتم التبادل عبر نظام الرسائل المحلية بمعزل عن "سويفت" التي لن يكون لها دور في هذه التعاملات.

رمز الخبر 1897942

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