  1. السياسة
١٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:٤١

خلال لقاءه نظيره العراقي

محافظ البنك المركزي الإيراني : العراق يسدد القسط الاول من ديونه لإيران

محافظ البنك المركزي الإيراني : العراق يسدد القسط الاول من ديونه لإيران

اوضح محافظ البنك المركزي "عبدالناصر همتي" انه التقي نظيره العراقي "علي العلاق" وبحث معه حول متابعة التوافق الذي تم التوصل اليه في الشهر الماضي و كيفية تنفيذه معلنا ان العراق سدد القسط الاول من ديونه لايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي "عبدالناصر همتي" اوضح  اليوم الثلاثاء انه التقي نظيره العراقي "علي العلاق" وبحث معه حول متابعة التوافق الذي تم التوصل اليه في الشهر الماضي و كيفية تنفيذه كما تطرقا الجانبان خلال اللقاء الى عدد من القضايا المالية بما فيها تسهيل الشؤون المصرفية لمصدري السلع و الخدمات الايرانية و عمل فروع للمصارف الايرانية في العراق و اقامة العلاقات المصرفية بين البلدين الي جانب ضرورة القبول بضمانات المقاولين الايرانيين بالدينار بدلا من الدولار.

و تبلغ قيمة صادرات ايران من الكهرباء و الغاز الي العراق اربعة مليارات دولار من اجمالي صادراتها اليه البالغة 12مليار دولار .

يذكر ان همتي كان قد زار العراق في الخامس من شباط/فبراير الماضي علي رأس وفد من مسؤولي الشؤون المالية و التقي نظيره العراقي وتمخضت زيارته عن التوقيع علي اتفاقية حول الية التبادل المالي بين ايران والعراق.

واعرب همتي عن امله بدخول الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارة حيز التنفيذ علي وجه السرعة في ظل الاراده الجادة التي يتحلي بها الجانبان الايراني العراقي لتوطيد العلاقات الاقتصادية الشاملة./انتهى/

رمز الخبر 1893043

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