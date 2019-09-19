  1. إيران
١٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦

قائد الحرس الثوري: بلغنا من القوة قدرا بحيث ينسب لنا التورط بأي حادث كذبا

قائد الحرس الثوري: بلغنا من القوة قدرا بحيث ينسب لنا التورط بأي حادث كذبا

أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي أن ايران باتت قوية على نحو ينسب اليها التورط بأي حادث كذبا.

وأوضح اللواء سلامي في افتتاح مشاريع خيرية في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) اليوم الخميس، بان في ساحة الحرب وبفضل الله تم اغلاق جميع الطرق على العدو، ولم ولن يسمح له النفوذ، مؤكدا ثقته بالجنود والتعبئويين وكوادر الحرس الثوري في الحفاظ على حدود البلاد والتربص بالاعداء.

وأضاف: لقد تم اجتياز  الامور المقلقة والعدو بدوره يعترف بذلك، واليوم بلغنا من القوة قدرا بحيث بات ينسب لنا العدو مرغما، التورط باي حادث كذبا.

وشدد قائد الحرس الثوري على أن عزة ايران ببركة الاسلام والولاية والقائد والشعب، بات تتعزز والاعداء بتقهقر مُذل.

وقال اللواء سلامي إن الجهاد اليوم هو البناء والاعمار وأن العدو يواجهنا بهذا الجانب، إذ يستهدف إفقار الشعب وإضعاف ايران، غير أننا لن نمسح له بكل ما أوتينا من قوة.  

رمز الخبر 1897957

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