  1. إيران
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦

في حدديث له مع الميادين

ظريف: امريكا أصبحت مدمنة على العقوبات

ظريف: امريكا أصبحت مدمنة على العقوبات

صرح وزير الخارجية الإيراني"جود ظريف" مستهزءاً بالعقوبات الأمريكية الأخيرة على البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى قائلاً: أمريكا أدمنت على العقوبات.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن "جواد ظريف" قال مستهزءاً بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها أمريكا على البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى : أمريكا أدمنت على العقوبات، فإن لم تجد ما تفرض عليه العقوبات، تقوم بفرضها على المؤسسات المفروضة عليها العقوبات قديماً ولكن بأسماء جديدة.

واضاف ظريف فيما يتعلق بانضمام الإمارات إلى التحالف البحري الامريكي في الخليج الفارسي، الحماية الخارجية ليس لها أي نتيجة، وليس هنالك أهم من التفاهم بين دول الجوار.

وتابع، اثبتت التجارب سواءاً كانت في إيران أثناء الحرب المفروضة أو سواءاً كان في سوريا والعراق، أن الشعوب هي من يفوز أخيراً. /انتهى/

رمز الخبر 1897982

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