لاريجاني: الإيرانيون سيقاومون العقوبات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني استقبل برئيس لجنة البرلمان الصربي للشؤون الخارجية في طهران وناقش معه العلاقا الثنائية بين البلدين.

وأشاد لاريجاني في هذا اللقاء بالروح الاستقلالية لدى الشعب الصربي، مؤكدا أن الدول التي وقعت تحت الهيمنة الأمريكية لم يكن لهم مصير جيد وستبذل كثيرا من التكاليف في قادم الايام.

وعلى صعيد آخر أشار لاريجاني إلى السياسات العدائية للولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب الايراني واكد أن الأمريكيين قد انتهكوا الاتفاق النووي الذي وقعوا عليهذات يوم.

وأضاف رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للضغط على الشعب الايراني، لكن الإيرانيين سيصمدون أمام هذه العقوبات ويقاومونها./انتهى/