الصين ترفض العقوبات الامريكية على ظريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون اينغ علقت على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، موضحةً أن الصين تعارض العقوبات الامیرکية غير القانونية الأحادية ضد ايران وترفضه.

واكدت ان الصين ترى بان فرض الحظر وممارسة الضغط لا يمكن ان يعالجان المشكلة بل يزيدان التوتر ايضا، منوهةً إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل معربة عن املها بان تعالج الولايات المتحدة مشاكلها مع ايران عن طريق الحوار والتفاوض.

ودعت الولايات المتحدة لبذل الجهود من اجل تحقيق السلام في المنطقة وخفض التوتر لان المنطقة بحاجة الى السلام والاستقرار.

وبشان فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة نفطية صينية بسبب علاقتها مع ايران اكدت هوا تشون اينغ ان الصين وايران لديهما علاقات اقتصادية وتجارية عادية في مختلف القطاعات بما فيها الطاقة.

واضافت ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والصين هي علاقات قانونية وبالتالي يجب حمایتها.

ودعت الولايات المتحدة الى تصحيح اسلوبها الخاطيء في فرض العقوبات على الشركات الصينية واحترام الحقوق القانونية ومصالح كافة الاطراف موكدة على دفاع الصين عن حقوقها القانونية. /انتهى/.