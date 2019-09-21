  1. السياسة
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩

روحاني يهنئ بحلول العيد الوطني لأرمينيا

روحاني يهنئ بحلول العيد الوطني لأرمينيا

هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني الشعب والحكومة الارمينية بمناسبة حلول العيد الوطني لأرمينيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني ابرق برسالتين منفصلتين للرئيس الجمهورية الارميني "ارمين سركيسيان" ورئيس الوزراء الارميني "نيكول باشينيان"، هنأ من خلالها بحلول العيد الوطني لأرمينيا، كما وأبدى أمله بأن تؤدي الأواصر الثقافية والتاريخية بين الشعبين والطاقات والامكانيات الموجودة، الى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين و ذلك في ظل الدعم الدبلوماسي والارادة السياسية لدى المسؤولين الايرانيين والارمينيين، داعيا الباري تعالى السعادة والنجاح للشعب الارميني./انتهى/

رمز الخبر 1897987

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