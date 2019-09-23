  1. الثقافة
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١

الدورة الأولى للمهرجان الثقافي الفني " لا للحرب " في طهران

الدورة الأولى للمهرجان الثقافي الفني " لا للحرب " في طهران

تقيم "مؤسسة فراسيما بيام رسا" الثقافية، الدورة الاولى للمهرجان الثقافي الفني "لا للحرب" بمشاركة وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي بايران.

قال مؤسس المهرجان "بيام مهرنوش": "ان الهدف الاساس من إقامة هذا المهرجان هو الوصول الى أبسط الحقوق البشرية ألا وهو السلام".

كما اوضح السيد "مهرنوش" الهدف من إقامة هذا الحدث الثقافي، قائلاً: "نحن نسعى و بلغة الفن والثقافة أن نوصل صوتنا الى أسماع العالم. فبرأينا أن كل شخص بطبيعة الحال يسعى الى السلام ولا يتسامح مع القوة وينتفض ضدها".

وتابع مؤسس المهرجان "بيام مهرنوش" قوله: " إن هذا المهرجان يعبر الحدود وهو مخصص للأجواء الإفتراضية ليمكن نشره على نطاق العالم أجمع".

ويقام المهرجان في عدة أقسام: الأفلام القصيرة، أفلام الكرتون (الأنيميشن)، التصوير الفوتوغرافي، الشعر، الخواطر والتسجيل الصوتي.

يذكر أن "شيرين بارسا" هي أمين عام المهرجان لدورته الاولى والذي سيقام في طهران./انتهى/

رمز الخبر 1898045

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