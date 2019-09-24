أصوات جديدة تدخل على الخط وتدعو المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي

واتهمت الحملة، في بيان، اليوم الثلاثاء، "السيسي" بإهانة الجيش المصري، وإغراق البلاد في الديون والفساد، وإهدار ثروات الشعب.



وقالت إن "السيسي فشل في حكم مصر، وفساده أصبح مفضوحا لدرجة تسيء لمصر والمصريين"، مضيفة: "قالنا إحنا فقرا قوي، وهو بيبني قصور، وبيهدر ملايين من فلوس المصريين كان ممكن تخلي حياتهم أفضل".



وأضافت: "كان ممكن بدل ما يبني لعائلته قصر جديد، أن يبني مستشفى أو مدرسة أو صرف صحي للمحتاجين. كان ممكن آلاف المصريين لا يتم حرمانهم من التموين".



واعتبر البيان، أن حكم مصر أكبر من "السيسي"، الذي باع أرضها، وفشل في حماية نيلها، وأصبحت البلاد تحت حكمه أصغر من مكانتها، أصغر من تاريخها، وأصغر من أحلام شعبها.

وانتقدت حملة باطل، إغراق مصر في ديون بالمليارات، معلقة: "بتزيد كل يوم محتاجة عشرات السنين عشان نسددها، وعلشان كده لازم يرحل".



وخلال الأيام المقبلة، تصدر وسم "ارحل يا سيسي" ضمن الأكثر تداولا بموقع "تويتر" في مصر، وسط انتشار للافتات في الشوارع المصرية تطالب السيسي بالرحيل.



والجمعة الماضية، تظاهر آلاف المصريين للمرة الأولى خلال حكم السيسي، مُطالبين برحيله عن السلطة، استجابة لدعوة الفنان محمد علي الذي فضح فساد أسرة السيسي وكبار قادة الجيش، وهدد حكمه بصورة غير مسبوقة.