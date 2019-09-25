  1. الرياضة
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩

ضمن بطولة أندية آسيا لكرة السلة 2019 في تايلند؛

"صنعت نفت" الايراني يهزم المحرق البحريني

"صنعت نفت" الايراني يهزم المحرق البحريني

تغلب فريق "صنعت نفت" الايراني على المحرق البحريني الثلاثاء في اطار الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة أندية آسيا لكرة السلة 2019 في تايلند.

وأنهى صنعت نفت اللقاء لصالحه بفارق كبير بنتيجة 85 – 64 نقطة، فيما سجل كابتن الفريق "سعيد داوربناه" 20 نقطة واختير كأفضل لاعب.

ويواجه صنعت اليوم الاربعاء  "فوبيون" التايواني./انتهى/

رمز الخبر 1898103

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