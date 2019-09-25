تشغيل خط قطارات طهران-اسطنبول حتى نهاية العام الايراني

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد تشغيل خطوط السكة الحديدية بين طهران وانقرة التي تُقلّ 250 شخصا اسبوعيا من طهران الى مدينة أنقرة التركية، قررت شركة السكك الحديدية التابعة للجمهورية الاسلامية تشغيل الطريق الحديدي بين طهران واسطنبول.

ووفقا للدراسات الجارية سيتلقى هذا الممر اقبالا واسعا وسيجلب ارباح وعائدات مالية ملحوظة للمستثمرين.

وقال المدير العام لشركة السكك الحديدية التابعة للجمهورية الاسلامية "سعيد رسولي" في تصريح له: أنه بعد نجاح مشروع خطوط سكك الحديد بين طهران وانقرة والاقبال الواسع والتعاون التركي الجيد، بدأت الشركة بالتخطيط لتشغيل الطريق الحديدي الذي يربط طهران مباشرة باسطنبول.

وأوضح: أن هذا الطريق لا يحتاج الى اجراء عمليات ميدانية وانشاء بنى تحتية، وما يحتاجه فقط هو التنسيق والتعاون الفني بين ايران وتركيا، وبمجرد توصل تركيا الى نتيجة معينة وان استعدت من الناحية الفنية، سنعلن عن تشغيل هذا الخط، مشيرا الى مرحلة جديدة من المباحثات تجري حاليا بين الجانبين الايراني والتركي في هذا المجال.

وقال مساعد وزير الطرق والبناء المدن: نأمل ان يتم تشغيل السكة الحديدية الرابطة بين طهران واسطنبول حتى نهاية العام الايراني./انتهى/