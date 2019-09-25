تعزيز التعاون بين ايران والصين عبر الوثيقة الشاملة لتعاون الثنائي على مدى 25 عاما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا، أن مراسم الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية استضافت مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية.

وهنأ ستاري حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرا الى السابقة التارخية لعلاقات ايران والصين والتعاون الجاري بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجال العلوم والتكنولوجيا.

واعتبر رئيس معاونية العلوم والتكنولوجيا أن التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين يشكل العمود الاساس لتطوير التعاون بينهما في مجال الاقتصاد المعرفي.

وبالاشارة الى الرؤى المشتركة بين ايران والصين اعتبر ستاري ان هذه الوجهات المشتركة تشكل ارضية لمواجهة التهديدات الامنية والاقتصادية الناجمة عن النزعة التفردية الموجودة على صعيد النظام الدولي، الى جانب الجشع والارهاب والتيارات المتطرفة، كما أن هذه المشتركات اضفت بنزعة استراتيجية الى العلاقات الموجودة بين البلدين، وتم التاكيد عليها في وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي نشرت قبل 4 اعوام عند الزيارة التي اجراها السيد "شي جين بينغ" لطهران.

واشار ستاري الى الوثيقة الشاملة للتعاون الثنائي على مدى 25 عاما قال: وفقا للبند السادس من وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمت صياغة الوثيقة الشاملة لتعاون الثنائي على مدى 25 عاما وسوف تكتمل عن قريب، اذ تتضمن كافة الاصعدة والمجالات، وتظهر الرؤية الاستراتيجية والطويلة الأمد لدى طهران بكين للاستمرار في التعاون في كافة المجالات./انتهى/