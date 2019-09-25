روحاني يلتقي بنظرائه اللبناني والسنغالي والليبيري والايرلندي في نيويورك

وعلى هامش مشاركته في اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، التقى حجة الاسلام حسن روحاني، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الليبيري جورج مانيه أوبونغ أووسمان ويا، والرئيس الايرلندي مايكل دي هيغينز، وأجرى معهم محادثات تناولت العلاقات الثنائية فضلا عن اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقبل ذلك، اجرى روحاني لقاءات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واجرى معهم محادثات في مختلف القضايا الاقليمية والدولية الهامة./انتهى/