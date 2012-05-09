وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه والمسؤولين المشاركين باجتماع شرم الشيخ

وافادت وكالة مهر للانباء الموفد الى مصر، بأن علي اكبر صالحي التقى على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في شرم الشيخ بمصر، عددا من المسؤولين المشاركين في الاجتماع واجرى معهم محادثات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فقد التقى صالحي مع زلماي رسول، وزير الخارجية الافغاني، واجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

كما التقى وزير الخارجية مع نظيره اليمني، ابوبكر القربي. وكذلك بحث صالحي مع نظيره الارميني، ادوارد نعلبنديان مستجدات العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول تنمية التعاون بين الجانبين.

واجرى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، على هامش اجتماع شرم الشيخ، محادثات مع وكيل وزير الخارجية الفنلندي، حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وبدأ الإجتماع الوزاري السابع عشر لحركة عدم الإنحياز اعماله اليوم الاربعاء ويستمر لمدة يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية وذلك بحضور وزراء الخارجية وممثلين عن 120 بلدا عضوا و 28 بلدا ومنظمة دولية وبعض الشخصيات السياسية بمن فيهم الأمين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والهدف من عقد الإجتماع هو الإعداد للقمة السادسة عشرة لدول عدم الانحياز التي من المقرر أن تعقد في ايلول/سبتمبر القادم في طهران./انتهى/