منتجات منظمة الصناعات الدفاعية تشكل ركيزة موثوقة لدى الجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع أن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، صرح على هامش معرض انجازات منظمة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، الذي يقام حاليا بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس وفي آخر يومه، صرح: الخبراء والاخصائيون العاملون في الصناعات الدفاعية قاموا بتطبيق عبارة "نحن قادرون" على ارض الواقع وفي هذا المعرض بالتحديد.

وأكد أن منتجات منظمة الصناعات الدفاعية تشكل ركيزة موثوقة لدى القوة البرية التابعة للجيش الايراني.

واعتبر حيدري أن المنتجات الذكية هي مهمة للغاية نظرا لكيفية المعارك المستقبلية، مشيدا بالخطوات المهمة التي قطعتها المنظمة الصناعات الدفاعية في هذا المجال./انتهى/