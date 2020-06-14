ايران ستزيح الستار عن من إنجازات دفاعية جديدة

وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان، خلال اجتماع لجنة إحياء الذكرى الأربعين للدفاع المقدس، إنه "رغم تفشي فيروس كورونا ستنظم وزارة الدفاع العديد من البرامج مع التزام التوصيات الصحية في مختلف المناسبات خلال العام الجاري بهدف إحياء الذكرى السنوية الأربعين للدفاع المقدس ومن ضمنها إزاحة الستار عن منجزات دفاعية في يوم الصناعة الدفاعية 21 أغسطس/ أب المقبل".

وأكّد العمید الثاني "داود عبدي" وکیل الوزارة للشؤون الثقافیة والعلاقات العامة أن وزارة الدفاع ستكشف النقاب عن عشرات من المنتجات الدفاعیة الجدیدة بحضور رئیس الجمهوریة بمناسبة یوم الصناعات الدفاعیة قائلا: "الیوم بلغت الصناعات الدفاعیة الإيرانية المرتبة المرموقة في المنطقة رغم العقوبات التي فرضت عليها".