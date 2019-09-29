من وراء مقتل حارس الملك سلمان الشخصي؟

وافادت وكالة مهر للانباء أن مغردا سعودياً يحمل اسم "العويد" أعلن عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، والذي كان حارس الملك عبد الله سابقاً، حيث قال في تغريدة له:

مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم اطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما.



لاحول ولاقوة الا بالله

.— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 28, 2019

وبعدها كثر الحديث والتحليلات حو مقتل الفغم المثير للجدل، وجاء في تغريدة أحد الإعلاميين السعوديين يحمل اسم "علي الأحمد" على حسابه الخاص على تويتر مايلي: مقتل الفغم يمكن ان يكون اثر عيار ناري، وأضاف أنه قبل مقتل الفغم بأيام تم عزله من منصبه، وصرح مقتل الفغم مثير للشكوك.

وعبر إعلامي سعودي آخر قائلاً: تم مشاهدة الفغم يتمشى في جدة قبل بضعة أيام، وهذا ما تنافى مع شغله لأنه عرف بملازمته للملك، حيث أنه لم يكن ينام قبل أن ينام الملك.

وراحت بعض المصادر تقول أن قتله كان محاوله لأغتيال الملك سلمان، وتؤكد أن الملك سلمان حاول عزل محمد بن سلمان من ولاية العهد.

ولا يمكننا في هذا الصدد ان نتغافل عن رأي المغرد السعودي "مجتهد" حيث قال في تغريدة له فيما يتعلق بمقتل الفغم "توفر لنا التالي عن مقتل "عبدالعزيز الفغم" المرافق الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال: "الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق، وبن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا، كما ان بن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده".

حتى الآن توفر لنا التالي عن مقتل "#عبدالعزيز_الفغم"

- الفغم كان في القصر وقت الحادث وليس مع صديق

- ابن سلمان يعتبر الفغم من الحرس القديم الذي يوالي آل سعود عموما ولا يثق بإخلاصه له شخصيا

- ابن سلمان ردد أكثر من مرة رغبته في إبعاده.

نوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقا بإذن الله

— مجتهد (@mujtahidd) September 29, 2019

فهل صحيحاً نظرية الإعلام السعودي أن مقتل الفغم كان سببه خلافاً شخصياً مع احد أصدقائه؟، أم أنها كما يميل الأكثرية عملية إغتيال جديدة تضاف إلى مسلسل إغتيالات وتصفيات محمد بن سلمان التي طالت وتطال كل من يقف في وجه مخططاته وأفكاره الصبيانية. /انتهى/

777خضر المهاجر777