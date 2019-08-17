صفعة جديدة على وجه "النظام السعودي"

افادت وكالة "مهر للأنباء" نقلا عن "المسيرة"، ان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد "يحيى سريع" صرح في بيان له ان: سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية في العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، حيث تمكنت عشر طائرات مسيرة من استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى.

وقال" سريع "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل، وهدد قائلاً، نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان.

واضاف "سريع"، بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو. /انتهى/