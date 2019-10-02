طهران ترحب بأي مبادرة للسلام والتفاوض مع جميع دول المنطقة

واضاف ربيعي اليوم الاربعاء للصحفيين، نعلن مرة اخرى اننا نرحب بالسلام والتفاوض مع جميع دول المنطقة متمنيا ان تلقى مبادرة الرئيس روحاني القبول لان احد بنودها هو ان تتكفل دول المنطقة السلام والامن فيها،وان لا تتعرض الدول لمصالح الاخرين, مؤكدا ان هذه من مبادئ الجمهورية الاسلامية.

وقال ايضا : ان إيران شعبا وحكومة تعتقد ان اليمنيين هم الذين يتخذون قراراتهم وان اية مبادرة سلام يجب ان تكون بمشاركتهم وهم من يقررون ذلك مؤكدا ان السلام في اليمن يتحقق بعدم قصفها وانسحاب جميع الدول منها جغرافيا وسياسيا./انتهى/