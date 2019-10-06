العلاقات الدبلوماسية مع الجيران تشكل أولوية لدى الجمهورية الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي حضر اليوم في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلام للإجابة على اسئلة نواب المجلس، صرح في الرد على سؤال النائب علي كرد فيما يخص العلاقات الدبلوماسية المستدامة مع البلدان المجاورة لشرق وجنوب شرق ايران، صرح: ان العلاقات الدبلوماسية لايران مع افغانستان وباكستان استراتيجية، وقليل ما شهدت ايران علاقات جيدة كالوقت الراهن مع جيرانها مثل افغانستان وباكستان وروسيا وتركيا وقطر.

وأضاف ظريف: قد اعلنت الحكومة الحالية منذ بداية تشكيلها أن العلاقات الدبلوماسية تشكل أولوية لدى الجمهورية الاسلامية وحاليا تجمع ايران وباكستان علاقات جيدة في مختلف المستويات، بدءا من الاركان العامة للقوات المسلحة واللواء باقري (الذي اجرى مؤخرا زيارة لباكستان) وصولا بالشؤون الامنية والسياسية والاقتصادية، واجريت العديد من المشاورات في سياق امن الحدود.

وتابع: انني اول وزير خارجية اجرى زيارة الى باكستان بعد الانتخابات الرئاسية في باكستان، كما ان الرئيس الباكستاني بدوره زار ايران، مؤكدا ان علاقات ايران وباكستان لا تسودها الضبابية بل انها واضحة وتتبع اهداف معينة.

ونوه انه رغم وجود بعض العراقيل الناتجة عن التوتر السائد على المنطقة، انما العلاقات الدبلوماسية بين ايران وباكستان بحالة جيدة.