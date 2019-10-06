  1. السياسة
٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣

قائد في الحرس الثوري:

صنع الاسلحة الذكية شكل نقطة تحول في الصناعات الدفاعية لإيران

صنع الاسلحة الذكية شكل نقطة تحول في الصناعات الدفاعية لإيران

قال قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد حاجي زاده أن التوجه نحو صنع معدات عسكرية ذكية يعد نقطة تحول في الصناعات الدفاعية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري العميد حاجي زاده صرح صباح اليوم الاحد اثناء زيارته لمعرض انجازات منظمة الصناعات الدفاعية بأن التوجه نحو صناعة الاسلحة الذكية تعد نقطة تحول في الصناعات الدفاعية للبلاد.

وتوجه حاجي زاده بالشكر والتقدير للمساعي التي تبذلها كوادر منظمة الصناعات الدفاعية، الرامية للتوصل الى ارقى واعلى المستويات من الاسلحة والمعدات العسكرية من حيث الجودة والتوجه الى صنع اسلحة ذكية.

وفي اشارة الى الجنوح نحو صنع الاسلحة والمعدات الخفيفة الى جانب ارتقاء الجودة، قال قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري: حقق الصناعات الدفاعية نموا ملحوظا في مجال هذه القدرات والامكانيات، مؤكدا على ضرورة التركيز على تلبية متطلبات القوات المسلحة الايرانية./انتهى/.

رمز الخبر 1898342

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