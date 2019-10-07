الغاء التأشيرة عن الرعايا العراقيين الوافدين الى إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن السفارة الايرانية في بغداد اصدرت بيانا جاء فيه: في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين والجاريين الايراني والعراقي وردا على الاجراء الجدير بالتقدير بخصوص الغاء تأشيرة الدخول الى العراق للرعايا الايرانيين في شهري محرم وصفر , فأن سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد تعلن بأن كافة المواطنين العراقيين بأمكانهم الوفود الى ايران من تاريخ 25 صفر لغاية 30 ربيع الثاني 1441 الموافق 24 تشرين الاول/اكتوبر لغاية 27 كانون الاول/ديسمبر 2019 بدون اخذ التأشيرة من ممثليات الجمهورية الاسلامية في العراق.

وجاء في ختام البيان : نرجوا ان يساهم هذا الاجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين اكثر فأكثر وان يمهد الطريق لألغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم.