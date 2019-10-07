  1. السياسة
٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٧:٣٩

الغاء التأشيرة عن الرعايا العراقيين الوافدين الى إيران

الغاء التأشيرة عن الرعايا العراقيين الوافدين الى إيران

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية عن الغاء تأشيرة دخول الرعايا العراقيين الى ايران من تشرين الاول/اكتوبر لغاية 27 كانون الاول/ديسمبر للعام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن السفارة الايرانية في بغداد اصدرت بيانا جاء فيه: في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين والجاريين الايراني والعراقي وردا على الاجراء الجدير بالتقدير  بخصوص الغاء تأشيرة الدخول الى العراق للرعايا الايرانيين في شهري محرم وصفر , فأن سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد تعلن بأن كافة المواطنين العراقيين بأمكانهم الوفود الى ايران من تاريخ 25 صفر لغاية 30 ربيع الثاني 1441 الموافق 24 تشرين الاول/اكتوبر لغاية 27 كانون الاول/ديسمبر 2019 بدون اخذ التأشيرة من ممثليات الجمهورية الاسلامية في العراق.

وجاء في ختام البيان : نرجوا ان يساهم هذا الاجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين اكثر فأكثر وان يمهد الطريق لألغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم.

رمز الخبر 1898372

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