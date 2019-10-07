صالحي: إيران ستطلق القسم الثانوي من مفاعل اراك للمياه الثقيلة غضون أسبوعين

وفي مقابلة صحفية، قال علي اكبر صالحي: بذلنا جهودنا وبناء على توصيات وتأكيدات قائد الثورة، ان لا نترك الابحاث جانبا، باعتباره حقا للجمهورية الاسلامية، لذلك وافقنا على بعض القيود الزمنية والعددية.

وأوضح ان الانتاج الصناعي لاجهزة الطرد المركزي IR6 يستغرق قرابة 10 سنوات، وقد اتفقنا وفق التوقعات في الاتفاق النووي، اننا ما لم نصل الى مرحلة الانتاج الصناعي لهذا الجيل من اجهزة الطرد المركزي، ان نعرض سلسلات متوسطة من 10 و20 جهازا في فواصل زمنية محددة. وقد عرضنا سلسلة 10 اجهزة وسلسلة 20 جهازا، وبناء على الاتفاق كان مقررا ان نعرض سلسلة 30 جهازا بعد اربعة سنوات ونص السنة، لان علينا ان نحصل على نتائج سلسلة 20 جهازا، ولكن بما ان الاوروبيين خالفوا وعودهم، لذلك قررنا في تحدٍّ سياسي ان نعرض قدراتنا للطرف المقابل وأثبتنا اننا يمكننا ان نقوم بخطوات اكبر.

وأضاف: اننا خلال الاسبوعين او الثلاثة القادمة سنعرض سلسلة 30 جهازا. وهذا الكلام ايضا صادق بشأن الاجهزة المتطورة الاخرى، ولكن عددها يختلف. لذلك فإن الابحاث جارية ولكننا توصلنا الى تفاهم بشأن اعداد اجهزة الطرد المركزي.

ولفت الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ملتزمة بالحجم الذي حدده قائد الثورة بضرورة الوصول الى 190 الف سو (وحدة فصل)، ووضعت هذا الهدف على المدى الطويل، وقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ستصل الى 190 الف سو بعد 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق النووي. وبالطبع فإن منظمة الطاقة الذرية ستضيف قرابة 3500 سو الى الطاقة الحالية البالغة 5060 سو، خلال الشهر القادم، اي حتى نهاية مهلة الشهرين بعد الخطوة الثالثة، اي انها ستضيف 45 بالمائة الى طاقتها في تخصيب اليورانيوم. وقد ازداد حجم انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة اعلى من 3.5 بالمائة ووصل الى ما يتراوح بين 5 و6 كيلوغرامات في اليوم الواحد

وردا على سؤال: الا يعتبر استخدام ايران اجهزة طرد مركزي متطورة نقضا للاتفاق النووي؟ أوضح صالحي ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية تعمل بناء على الفقرتين 26 و36، وذلك من اجل ايجاد توازن بين الالتزامات والحقوق، فلا يمكننا ان نبقى متمسكين بالزاماتنا، في حين ان الطرف المقابل يتجاهل حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية، لذلك وردا على تجاهل حقوق الشعب الايراني، خفضنا التزاماتنا.

وبشأن مفاعل اراك، اعلن صالحي عن تشغيل القسم الثانوي من مفاعل اراك للماء الثقيل في غضون الاسبوعين او الثلاثة القادمة، موضحا ان مفاعل اراك يتكون من قسمين؛ الاولي والثانوي، وان معظم العمليات تتم في القسم الثانوي.

وبخصوص محطة بوشهر النووية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: ان عملية تجهيز محطة بوشهر رقم 2 و3 كانت قد بدأت منذ عامين؛ على ان يتم وفقا للبرامج المحددة تدشين المحطة رقم 2 في عام 2025، والمحطة رقم 3 في 2027./انتهى/