ظريف: معاهدة "أضنا" هي الحل الامثل للأزمة السورية التركية

وافادت وكالة مهر للانباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "جواد ظريف" بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي "جاووش أوغلو" التطورات الاخيرة في الشمال السوري.

واكد "أوغلو" على احترام سيادة الأراضي السورية وقال ان الاجراءات الأخيرة في الشمال السوري هي مؤقتة.

ومن جانبه عبر "ظريف" عن معارضته للحلول العسكرية، وعن أهمية احترام سيادة الأراضي السورية، واشار إلى ضرورة محاربة الإرهاب وإحلال الامن والأمان في سورية.

ورأى ظريف أن معاهدة "أضنا" هي الطريقة المثلى لإزالة التوتر بين سورية وتركيا. /انتهى/