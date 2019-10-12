موسوي: جاهزون للحوار مع السعودية بوساطة أو بدون وساطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان موسوي وفي حديث للتلفزيون الايراني اكد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى طهران موضحا: من المقرر ان يلتقي عمران خان بكبار المسؤولين الايرانيين خلال هذه الزيارة المرتقبة.

وأضاف: سيتناول رئيس وزراء باكستان في محادثاته بطهران التطورات الاقليمية والدولية الجارية.

وتابع: تتم هذه الزيارة في اطار العلاقات التاريخية والصداقة القائمة بين البلدين وتعد الثانية خلال العام الجاري.

ونوه الى عمران خان سيلتقي قائد الثورة والرئيس روحاني وسيشارك في مؤتمر صحفي معه.

وأشار الى إن الزيارة ستتناول ايضا التباحث حول أهم الشؤون الاقليمية وأحدث المستجدات على صعيد العلاقات بين ايران وباكستان.

وحول ماتردد عن قيام عمران خان بدور الوساطة ويحمل رسالة من السعودية قال إن هذا الموضوع غير مطروح حتى هذا الوقت الا أنه سيتم تناول أحدث التطورات الاقليمية والدولية خلال الزيارة.

ولفت الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستجري محادثات مع جيرانها سواءً بوساطة أو دونها وفي حال وجود سوء تفاهم سيتم إزالته ولاينبغي السماح بأن تطرأ تغييرات على المنطقة من قبل أطراف اخرى وتستغلها بلدان من خارجها.

وأكد استعداد طهران لاجراء حوار مع بلدان المنطقة برمتها وقد أعلنت عن هذا الموقف من قبل، وفي هذا السياق ترحب بالمبادرات والمشاريع ذات الصلة وتدعو لمنطقة آمنة ومستقرة وفي حال طرح هذا الموضوع فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمع لوجهات النظر المرتبطة./انتهى/