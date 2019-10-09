أردوغان يطلع زعماء أحزاب المعارضة على عملية "نبع السلام" شمالي سوريا

وأعلنت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية عبر بيان، أن أردوغان أجرى اتصالا بزعماء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، و"الحركة القومية" دولت باهتشلي، و"إيي" مرال أقشنار، واطلعهم على معلومات حول العملية.

كما استقبل أردوغان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في المجمع الرئاسي وأطلعه على معلومات حول العملية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين ، وإنشاء "منطقة آمنة" لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال أردوغان: "الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا".

وأضاف أردوغان: "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وأكد الرئيس التركي :" سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".

وشدد أردوغان أن تركيا ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل "المنطقة الآمنة" التي ستنشئها عبر عملية نبع السلام.

وتابع :" سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".