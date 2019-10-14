اردوغان وعملية "نبع السلام" المزعومة

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "سبوتنيك" ان الرئيس التركي"اردوغان" أطلق عدة تصريحات فيما يتعلق باستمرار عمليته المسماة "نبع السلام".

وجاء في تصريحاته أنه على أساس الإتفاق التركي الامريكي فإنه إذا تم إخلاء مدينة منبج من الأكراد وتسليمها للعرب فلن يقوم الجيش التركي بدخولها عسكرياً.

واضاف أنه إلى حد اليوم ليس هنالك مشكلة في السياسة الروسية الإيجابية تجاه منطقة "عين العرب".

هذا وقد تم الإعلام يوم أمس عن دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج وذلك لمنع الإعتداء التركي على المدينة.

وأعلنت الحكومة التركية منذ 6 أيام ببدء الهجوم على شمال سوريا، بذريعة تطهير المنطقة من خطر الإرهاب. /انتهى/