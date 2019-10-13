عمران خان: لا نريد حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصل اليوم الاحد على رأس وفد رفيع المستوى اليوم الاحد الى طهران في زيارة رسمية لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين، حيث استقبله الرئيس الايراني حسن روحاني ضمن مراسم جرت في مجمع "سعد آباد" شمالي العاصمة طهران.

وقال عمران خان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني "حسن روحاني" بطهران اليوم الاحد: تحدثنا اليوم عن العلاقات الثنائية والتجارة والمساعدة لبعضنا البعض لأن إيران وباكستان لديهما علاقات طويلة الأمد وأن باكستان لم تنس مساعدات إيران.

وعبر رئيس الاوزراء الباكستاني عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها لشعب كشمير، مشيرا الى ان 8 ملايين كشميري يتعرضون للحصار منذ شهرين.

ووجه عمران خان كلامه الى الرئيس روحاني قائلا: ان الهدف الرئيسي لسفري الى بلادكم هو أننا لا نريد صراعا جديدا في المنطقة، لأن باكستان عانت من هذه الصراعات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وخسرت 60 ألف شخص في مكافحة الارهاب، وما زال شعبي أفغانستان وسوريا يعاني من عواقب الإرهاب، ولا نريد أن نرى صراعا آخر في المنطقة.

وقال عمران خان: يجب عدم حدوث أي صراع بين ايران والسعودية لأن عواقبها ستؤثر ليس فقط على البلدين بل على المنطقة بأسرها، مضيفا: نعتقد انه بالامكان حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض.

وتطرق عمران خان الى زيارته للسعودية الثلاثاء المقبل ، وقال: خلال هذه الزيارة، سأؤكد أيض على مبادرات باكستان من أجل السلام والاستقرار وإنهاء الخلافات والتوترات./انتهى/