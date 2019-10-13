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١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢٣:٤٣

قيس سعيد يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

قيس سعيد يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن قيس سعيد فوزه برئاسة تونس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح نبيل القروي رئيس حزب"قلب تونس".

وقال سعيد -في كلمة له أمام أنصاره- إنها مرحلة تاريخية يستهلم الآخرون منها، وأشار إلى أن عهد الوصاية على تونس انتهى، وقال "مشروعنا يقوم على حرية".

وأكد أنه سيعمل على دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأضاف: أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى أن أزور ليبيا، وتحية لأبناء فلسطين، مؤكدا أن بلاده ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية.

من جهته علق منافسه نبيل القروي قائلا "سنقرر خطواتنا التالية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات".

أما حركة النهضة فقدمت التهنئة لسعيد بفوزه، ودعت أنصارها للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.

المصدر : وكالات

رمز الخبر 1898504

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