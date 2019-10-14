البرلمان الايراني يدين الهجوم العسكري التركي على سوريا داعيا الحكومة الى التدخل

واعتبر البيان ان المواقف الدولية تجاه هذا الاعتداء رغم ادعاء زعماء العالم بالدفاع عن حقوق المظلومين مخزي وسيسجّل التاريخ صمت الامم المتحدة والحكومات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، كما سجل المواقف المشينة السابقة للمنظمات الدولية.

وابدى النواب عبر البيان عن تقديرهم لموقف رئيس البرلمان علي لاريجاني بإلغاء رحلته الى تركيا اعتراضا للهجوم العسكري التركي على الاراضي السوريا.

وأكد البيان على تقديم اعضاء البرلمان الدعم والحماية للشعب الكردي المضطهد في سوريا، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لحماية أكراد سوريا عبر مختلف الطرق./انتهى/