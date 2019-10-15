مسؤول في الحرس الثوري: تم الايقاع ب"روح الله زم" في كمين استخباري معقد للغاية

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء اعتبر العميد تولائي، روح الله زم احد العناصر الرئيسية لاجهزة استخبارات اجنبية لاثارة الفتنة في البلاد وقال، ان هذا الشخص كان مدعوما بقوة من قبل اجهزة استخبارات اجنبية الا انه تم الايقاع به في شرك استخباري واعتقاله في اطار عمليات استخبارية معقدة للغاية.

واضاف، ان قواتنا الاستخبارية كانت ترصد روح الله زم وتحركاته بدقة امد بعيد وكان في شرك استخبارات الحرس الثوري منذ نحو عامين.

واكد بانه على جميع المغرر بهم الواقعين في احضان الاجهزة الاستخبارية الاجنبية وتستغلهم الجهات المعادية للثورة ان يعلموا بان هذه الاجهزة وفور تعرضها لاي ضغوط او تهديدات يضحون بكل معلوماتهم والمثال على ذلك هم اكراد شمال سوريا حيث ان الاميركيين وفور اطلاعهم على عزم تركيا على شن هجوم على هذه المنطقة غادروها رغم ما وعدوا به الاكراد من دعم ليقوم الجيش التركي باجتياح المنطقة./انتهى/