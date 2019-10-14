اللواء سلامي: الامن الايراني مستعد لإقامة مراسم الاربعين بأقصى درجة من الاستقرار

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين اثناء تفقده لمنفذ شلمجه الحدودي جنوب غربي ايران وتفقده لمسار تقديم الخدمات وتنقل الزائرين: أن الاجهزة الاستخبارية ناشطة للغاية كما ان الاجهزة الامنية تتسم بالوعي لاقامة هذه المراسم الكبرى وفق أقصى درجات الراحة والامن للزائرين.

وأضاف: إن عدد الزائرين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة في العراق ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وفي المقابل يضاعف مسؤولو تقديم الخدمات جهودهم بشكل مضاعف لتغطية كافة احتياجات الزائرين.

وتابع: إن مايلاحظ الآن هو تنقل الزائرين بشكل سلس وهادئ فيما يتم تقديم الخدمات بشكل مطلوب، معربا عن أمله باستمرار نشاطات تقديم الخدمات بأفضل صورة لغاية نهاية مراسم الزيارة الاربعينية.

ونوه الى أن مشاكل النقل والمواصلات قد وجدت طريقها للحل بشكل كبير مؤكدا على جهوزية الحرس الثوري للمساهمة في اعادة زوار الاربعينية الى الوطن./انتهى/