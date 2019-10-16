ظريف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قوَّض نظام منع الانتشار النووي

وأضاف ظريف اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة بين ايران وجنوب افريقيا، ان البلدين لديهما رؤى مشتركة بالنسبة للكثير من القضايا الاقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية، وحقوق الانسان، وضرورة اعادة النظر في هيكلية الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومكافحة الارهاب والتطرف، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتعاون الجنوبي-جنوبي، والتعاون في اطار المنظمات الدولية؛ مشيرا الى الجهود القيمة للبلدين في سياق تحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وأعرب عن أمله في تحقيق انجازات جيدة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والعلمية والتقنية بين ايران وجنوب افريقيا، بفضل تعزيز التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

وفيما أشار الى المفاوضات المعقدة والحساسة بين ايران ومجموعة 5+1، اعتبر انسحاب أميركا من هذا الاتفاق الدولي بأنه انتهاك صارخ للقرار المرقم 2231 لمجلس الأمن الدولي ويتعارض مع مطالب وارادة كافة أعضاء الأمم المتحدة؛ مما أدى الى تقويض نظام منع الانتشار النووي ونهج التعددية الدبلوماسية.

وقدم ظريف شرحا عن التزام ايران بتعهداتها بالاتفاق النووي على مدى سنة بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي ومنحها الفرصة لأوروبا للعمل بتعهداتها للتعويض عن انسحاب أميركا، وأعرب عن أسفه قائلا: مع الأسف، لم نشهد أي خطوة فاعلة وان أوروبا أظهرت بانها عاجزة عن تنفيذ تعهداتها، فلهذا قد نفد صبر ايران الستراتيجي، حيث قامت بخفض تعهداتها بالاتفاق في اطار ثلاث خطوات واستنادا الى ما ينص عليه بالضبط البندين الـ26 والـ36 من الاتفاق ذاته./انتهى/